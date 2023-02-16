哈萨克斯坦-荷兰投资问题会议在纳尔德韦克举行

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--当前，哈萨克斯坦有900多家荷兰合资公司。

哈萨克斯坦-荷兰政府部门和企业代表共同参加的投资问题会议在纳尔德韦克举行。

哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司董事会主席梅尔詹·尤苏波夫、哈萨克斯坦外交部投资委员会主席阿热达克·泽别舍夫、荷兰World Horti Center公司总经理帕克·范荷斯坦、Dutch Greenhouse Delta 代理总监米里亚姆·博克斯泰因等出席会议。

与会人员指出，过去三十年来，哈萨克斯坦和荷兰在政治、经济和文化领域建立了牢固可靠的合作关系。 两国有很大机会加强和扩大在农工综合体、地质勘探、采矿、冶金和电气工程领域的合作。

哈萨克斯坦外交部投资委员会主席阿热达克·泽别舍夫表示，30年来，荷兰对哈萨克斯坦的直接投资达1100亿美元，而且这个数字还在逐年增加。

-荷兰是哈萨克斯坦五大贸易伙伴之一。 近年来，两国贸易额一直在稳步增长。 如今，有 900 多家荷合资公司在哈萨克斯坦市场开展着业务。-他说。

会议框架下，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司董事会主席梅尔詹·尤苏波夫向与会人员介绍了投资合作潜力。

【编译：阿依波塔】