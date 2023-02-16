参议院通过哈吉边境代表活动区域议定书

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 —— 哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议通过了《关于批准哈萨克斯坦政府与吉尔吉斯斯坦政府之间边境代表活动区域议定书》法案。

该议定书于2019年5月20日在比什凯克签署，旨在界定哈萨克斯坦共和国和吉尔吉斯共和国边境代表负责履行其职能的国境段领土界限，以及在法律层面实施和生效。

根据议定书，哈萨克斯坦共和国政府和吉尔吉斯共和国政府界定以下边境段：

哈萨克斯坦共和国一侧—阿拉木图、库尔岱和塔拉兹边境段。

吉尔吉斯共和国一侧—伊塞克湖、楚河和塔拉斯边境段。

-根据2015年12月15日在阿斯塔纳签署的《关于边境代表活动》协定第二条，边境代表活动区域根据议定书确定。通过该法案旨在保障国家边界的稳定与合作，增进相互协作和信任。-参议员萨热巴耶夫说。

据他介绍，该协议旨在解决社会经济问题和规范有效的睦邻关系，以及打击武器、弹药、毒品、精神药物、放射性物质、贵重物和货币的走私，并预防洪水、流行病、害虫传播的风险、保障人权和自由，以及执行旨在保护两国利益的边界政策。

【编译：小穆】