消除与第三国贸易技术壁垒协定获参议院批准

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）16日批准了关于消除与第三国相互贸易中存在的技术壁垒之程序和条件的协定。

该协议于 2021 年 11 月 22 日签署。

据政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林称，《欧亚经济联盟条约》第55条已为该协定的签署设置了条件。该协定明确了旨在消除相互贸易中存在的技术障碍的机制和条件，既涉及到第三国，也涉及到一体化组织。截至目前，欧亚经济联盟已通过了52项技术规程 ，其中46项已经生效。

他表示，该协议的通过将为欧亚经济联盟和第三国制定的强制性要求可比性基础上相互承认合格评定结果创造条件。

据他介绍， 2022年哈萨克斯坦与第三国非原材料产品贸易额达486亿美元，较2021年高出33.5%。

塞热克·朱曼哈林称，2022年，哈萨克斯坦对第三国的非原材料产品出口额增长24.8%，达189亿美元。哈萨克斯坦加工产品主要销往中国、乌兹别克斯坦、土耳其和荷兰。

他表示，据初步估测，该协定的通过和进一步落实，将推动哈萨克斯坦对第三国的出口增加10%。需要特别指出的是，在协定签署过程中，充分考虑了与行法律规范相互衔接，因此，其获准不会导致对现行法律法规的修改。

【编译：阿遥】