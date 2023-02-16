世卫组织：猴痘疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--世界卫生组织15日发表声明表示，多国猴痘疫情仍构成«国际关注的突发公共卫生事件»。

据中新网报道，声明称，全球应对猴痘的工作取得了进展，过去几个月中全球报告的病例数进一步下降。然而，少数国家持续出现病例，其他一些地区则可能存在检测和确诊病例报告不足的情况。因此，专家委员会和世卫组织总干事谭德塞均认为，多国猴痘疫情仍构成«国际关注的突发公共卫生事件»。

声明表示，目前猴痘疫情的全球总体风险仍为中级，在世卫组织划分的全球六个区域中，美洲地区、欧洲地区、东地中海地区、非洲地区的风险维持中级，东南亚地区从中级降至低级，西太平洋地区仍为低级。

据世卫组织最新统计数据，截至本月13日，猴痘在六个区域的累计确诊病例分别为：美洲地区58321例，欧洲地区25832例，非洲地区1341例，西太平洋地区244例，东地中海地区82例，东南亚地区40例。声明显示，美洲地区在过去6个星期内新报告的病例数保持稳定，欧洲地区截至2月3日的3个月内已有43个国家和地区没有报告新病例。

谭德塞15日在例行记者会上也宣布了这一消息，他呼吁所有国家保持对猴痘疫情的监测，并将预防、准备和应对服务纳入国家防控方案。

去年5月，英国确诊一例猴痘病例。同年7月，世卫组织宣布在全球多国传播的猴痘疫情构成«国际关注的突发公共卫生事件»。