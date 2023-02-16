哈吉两国将联合实施太阳能发电建设项目

哈通社/比什凯克/2月16日--哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦联合太阳能发电站建设项目日前启动，它将成为吉尔吉斯斯坦首座太阳能发电站。项目中哈方投资占100%。

吉尔吉斯斯坦可再生能源潜力巨大，包括水能、太阳能、风能和生物质能。

作为可再生能源（即太阳能）项目之一，哈方投资者在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖附近托鲁艾格尔乡开建太阳能发电厂。

去年12月底，Techno Group Service集团旗下的TGS-Energy Limited私营企业和TazaEnergy有限公司与吉尔吉斯斯坦国家能源控股公司签署协议，就成立哈吉合资企业Kun Bulagy有限公司，联合实施托鲁艾格尔太阳能电站建设项目达成一致。

托鲁艾格尔太阳能电站建设项目旨在增加吉尔吉斯斯坦总发电规模，减少«电荒»，增强可再生能源电力生产。

目前，该项目处于初始阶段，已划出太阳能电站建设用地，正在制定电网连接技术条件。设计勘察工作也在同步进行。

项目总装机容量为300兆瓦，总投资约2亿美元。项目第一阶段建设目标预计将于 2023 年底完成。

这一大型项目将为两国加强绿色能源领域双边合作，本着高环境标准共同解决能源供应问题探索开辟新途径。

【编译：阿遥】