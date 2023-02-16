首都举行活动纪念前苏联自阿富汗撤军

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 – 2月15日是前苏联军队撤离阿富汗纪念日，当天在首都阿斯塔纳为在阿富汗阵亡的军人建立的纪念碑前举行了献花仪式。

阿富汗战争老兵、武装力量退役军人、国防部代表、«青年军人»军事爱国主义运动代表、阵亡军人亲属等出席了活动。

仪式上，退役少将、武装力量功勋老兵玛拉特·纳古马诺夫发表了讲话，强调了纪念前苏联军队撤离阿富汗的意义，并表示对当前武装力量在青少年群体中开展的爱国主义教育活动感到满意。

据了解，前苏联时代，哈萨克斯坦共有2.2万名军人参与了对阿富汗的战争，其中有900多人在阿富汗阵亡，1700多人受伤。

活动期间，阿富汗战争老兵、退役上校叶尔波勒·斯马古洛夫在武装力量国家军事历史博物馆为与会者们主持了题为《他们履行了军人职责》的讲座。

参观博物馆的来宾们，还了解了阿富汗战争期间以«黑少校»绰号成名的哈萨克斯坦武装力量退役上校波热伊斯·科热姆巴耶夫的传奇事迹。

出席活动的空防部队总司令办公室退役上校穆罕默德卡利·卡赞巴耶夫表示，前苏联时期的对阿富汗战争虽然已经过去了34年，但对于那些将曾经目送子女前往战场，以及因这场战争而成为了寡妇和孤儿的人们而言，始终会是一段沉痛的历史记忆。

1979年12月，前苏联军队进入阿富汗。在经过长达10年的战争后，苏军付出了阵亡1.5万人的代价。

前苏联于1989年2月15日从阿富汗境内撤出了最后一批军队。

截至目前，哈萨克斯坦尚有1.5万名曾参与过阿富汗军事行动的退伍老兵，他们仍活跃在社会的各个领域。

每年的2月15日，作为惯例，哈国武装力量各部均会举行纪念追思活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】