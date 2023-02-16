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政府总理召开工作会议讨论审议体育文化旅游业发展构想

2023 年 2月 16 日 星期四 , 08:51
政府总理召开工作会议讨论审议体育文化旅游业发展构想

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开会议，讨论审议2023-2029年体育文化旅游业发展构想草案。

会上，文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫作报告。他表示，体育文化旅游业发展构想设定了包括残疾人在内的全民参与系统的体育运动锻炼、形成高度专业化的体育后备力量和大力发展高成就竞技运动相关措施。

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他介绍说，计划增设城市步行范围内体育基础设施（慢跑道、自行车道和运动场地），增加各地群众性体育中心数量，加强农村地区模块化体育设施建设。此外，还将持续开展群众性体育活动，继续关注竞技体育的发展。

会议指出，要引进现代化的运动员训练方法，提高医疗保障质量。 在未来几年，这项工作应将成为 2024巴黎奥运会和 2026米兰冬奥会备战工作的一部分。

作为旅游业发展的一部分，计划实施国内10个最主要旅游目的地基础设施现代化项目，提高服务质量，提升旅游业潜力和国际影响力等。

此外，根据体育文化旅游业发展构想，还将开展开设新的航空目的地、数字化旅游服务、提高酒店业和其他行业标准等工作。

到2030年，计划将国内游客数量增加至1100万人次，外国游客数量增加至400万人次，行业就业人数增加至80万人次，并实现哈萨克斯坦进入世界旅游业发展排行前50的目的。

【编译：阿遥】


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