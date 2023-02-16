哈副外长会见全球绿色增长研究所总干事

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫14日会见了由全球绿色增长研究所总干事弗兰克·莱博曼率领访哈代表团。

这是自哈萨克斯坦于去年12月正式成为该组织成员以来，全球绿色增长研究所官方代表团首次到访我国。

会见时，双方就全球气候议程交换了意见，并就气候变化对哈萨克斯坦和中亚国家可持续发展的影响进行详细讨论。

弗兰克·莱博曼分享了该组织活动信息，介绍了该组织在世界其他国家建立的合作机制和正在实施的联合项目相关情况。

海拉特·奥玛洛夫介绍了哈萨克斯坦在生态保护和可持续发展领域采取的举措，包括通过哈萨克投资（Kazakh Invest）平台和阿斯塔纳国际金融中心吸引绿色投资。他表示，哈萨克斯坦完全有条件与国际绿色增长研究所开展富有成效的合作，希望在水资源管理、废物管理、脱碳和应对气候变化等方面实施联合绿色项目。

弗兰克·莱博曼高度评价哈萨克斯坦领导层在气候领域的积极立场，并表示愿意与有关国家机构和组织就联合合作项目进行磋商。

他还介绍了在哈萨克斯坦开设全球绿色增长研究所办事处的计划。

【编译：阿遥】