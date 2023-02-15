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土耳其地震：幸存者向哈萨克斯坦救援队表示感激之情

2023 年 2月 15 日 星期三 , 13:40
土耳其地震：幸存者向哈萨克斯坦救援队表示感激之情

哈通社/阿斯塔纳/2月15日 – 日前，一段显示一群土耳其当地居民向正在灾区开展搜救工作的哈萨克斯坦地震救援队成员表达感激之情的影片，在社交媒体TikTok上广受欢迎。

据哈萨克斯坦紧急情况部称，这段视频是日前在土耳其努尔达格市拍摄的。 在那里，哈萨克斯坦救援人员在搜救行动中从废墟中成功救出了三名幸存者——两名妇女和一名男子。

紧急情况部发言人鲁斯兰·伊曼库洛夫称，视频显示其中一位获救的妇女前来感谢哈萨克斯坦人的救助。

视频当中，获救者激动地对救援人员说：

- 多亏了你们，我们才得以幸存，愿真主保佑你们。你们来了真好。你们给了我第二次生命。

几天之内，该视频的浏览量已接近百万，此外，视频下方的评论也已接近1600条。

所有的留言几乎都是对哈萨克斯坦救援队的感谢，如：«谢谢你，哈萨克斯坦»、«干得好»、«我向救援人员鞠躬，非常感谢你们»、«好人，干得好»。

紧急情况部发言人称，目前哈萨克斯坦救援队仍在灾区开展救援任务。

自土耳其发生破坏性地震后，哈萨克斯坦迅速排除了两批总计101名救援人员，前往灾区协助救灾。

与此同时，哈萨克斯坦政府和民间也积极向土耳其灾区捐款捐物，提供了上百吨的物资和数百万美元的捐款。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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