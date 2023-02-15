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德意志族哈语教师阿莉娜：希望更多人学习和掌握哈萨克语

2023 年 2月 15 日 星期三 , 12:15
德意志族哈语教师阿莉娜：希望更多人学习和掌握哈萨克语

哈通社/阿斯塔纳/2月15日 – 今年23岁的阿莉娜·汗在阿拉木图成立的《开口说（Сөйле）》哈萨克语俱乐部中为有兴趣的人教授哈萨克语。

阿莉娜是德意志族人，出生于阿拉木图州巴勒喀什县巴卡纳斯乡，目前作为哈萨克斯坦《我的语言》运动的成员，在该组织于阿拉木图市成立的《开口说（Сөйле）》哈萨克语俱乐部中为有兴趣的人教授哈萨克语。

阿莉娜称，近几年来，社会上对哈萨克语的需求程度出现了显著地提升，很多人都希望能够更好地掌握国语——哈萨克语。目前，在她主持的这个语言俱乐部中学习的人数非常的多，其中还包括了不少来自俄罗斯的移民。

据了解，参加阿莉娜的语言俱乐部是不需要缴纳任何费用的。

在开展语言教育课程期间，这位年轻的教师会采取许多能够激发学习者学习热忱的教学方式，并取得了很好的效果。

她由其注重鼓励学员不畏惧开口说话，尽可能的在社会生活中与他人通过对话的方式强化口语能力。

她还表示，哈萨克语歌曲是学习语言的良好工具，能够很好地帮助学员快速的掌握发音技巧，并且克服在学习初期不敢开口说话的情况。

阿莉娜还在Tiktok上开设了一个账号（_alina.kan），提供网上教学。这个账号目前已经有近6万多人关注。

在接受媒体记者的采访时，这位年轻的教师说：

- 我希望哈萨克语能够不断的发展，希望哈萨克斯坦人能够一代一代的把哈萨克语发扬光大。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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