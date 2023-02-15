哈萨克斯坦和格鲁吉亚有意进一步加强经济合作

哈通社/阿斯塔纳/2月15日--哈萨克斯坦驻格鲁吉亚特命全权大使马勒克·米尔扎林日前会见格鲁吉亚副总理兼经济与可持续发展部部长、哈萨克斯坦-格鲁吉亚政府间经贸合作委员会联合主席列万·达维蒂亚什维利。

会谈期间，双方就双边经贸关系的发展、执行政府间合作委员会会议框架下达成的协议，以及实施 2023-2026 年哈萨克斯坦和格鲁吉亚相互贸易种类扩大路线图问题交换了意见。

哈萨克斯坦大使邀请格方参加将于2023年6月8日至9日举行的阿斯塔纳国际论坛。

同时，哈萨克斯坦大使介绍了国内当前正在举行的政治和社会经济改革。

双方还对交通和物流领域的互动，振兴跨里海国际运输路线沿线的货物运输问题给予了高度关注。

双方指出，2022年哈萨克斯坦与格鲁吉亚贸易额增长七倍，超过50亿美元。

与会人员表示，旅游业是两国合作的优先领域之一， 格鲁吉亚深受哈萨克斯坦旅客的欢迎。 去年，超过12万哈萨克斯坦因旅游目的访问该国。

最后，双方表示有意在所有互利领域进一步扩大和深化双边关系，并就在下一次在阿斯塔纳举行的政府间合作委员会会议上继续讨论相关问题达成共识。

【编译：阿依波塔】