哈外长葡萄牙之行：会见葡议长 与葡哈议会间友好小组举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/2月15日--在对葡萄牙进行访问的第二天，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与葡萄牙议会主席奥古斯托·桑托斯·席尔瓦举行会晤，并与葡萄牙-哈萨克斯坦议会间友好小组成员举行圆桌会议。

在与席尔瓦会见时，双方详细讨论了扩大议会间合作关系的前景。穆赫塔尔·特列吾别尔德向席尔瓦介绍了由托卡耶夫总统发起的大规模政治经济社会改革及哈萨克斯坦即将举行的议会选举有关情况。

葡萄牙议会议长对哈萨克斯坦现代化计划表示欢迎，并表示愿意与哈萨克斯坦议会界加深交流。他强调，两国合作具有巨大潜力，双方应积极扩大政治对话，发展经贸关系。两国议员应为深化双边全面合作作出贡献。

在与议会间友好小组成员的会谈中，双方强调加强两国议员互动的重要性。葡哈议会间友好小组成立于2022年11月，其正在积极探索加强两国合作关系的前景和途径。

葡萄牙议会议员普遍认为，哈萨克斯坦下议院和地方代表机构目前的组建模式可以全面保护选民利益，并确保政治观点广泛性。圆桌会议结束时，双方就加强代表团互访，以增进议会间互动问题达成广泛共识。

【编译：阿遥】