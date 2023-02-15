世界国际象棋锦标赛将于今春在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/2月15日--文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫14日会见了世界国际象棋联合会主席阿尔卡季·德沃尔科维奇率领的访问团。

会见时，双方讨论了共同感兴趣的问题，包括将于今春在阿斯塔纳举行的世界国际象棋锦标赛筹备工作。

双方还讨论了在国际棋联支持下于哈萨克斯坦举办其他活动的问题。

会见结束后，阿斯哈特·沃拉洛夫在其个人社交媒体上写道：

-我想指出的是，国际棋联选择我国作为下一届世锦赛主办地并非偶然。哈萨克斯坦正在经历一场真正的国际象棋热潮。国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自监督国内国际象棋运动的发展。2022年，全国共有25.3万余人次接受系统的国际象棋训练。自本学年开始，654所学校开设国际象棋这一选修课，吸引了近2.8万名学生。

他表示，迪娜拉·萨杜瓦哈索娃、詹萨娅·阿布杜马力克、比比萨拉·阿萨乌巴耶娃等棋手的名字已载入史册，成为哈萨克斯坦年轻人的榜样。

据此前报道，今年1月23日，托卡耶夫总统接见哈萨克斯坦国际象棋联合会主席提穆尔·图尔洛夫，听取我国国际象棋运动的发展情况汇报，并强调在我国举行国际级别大赛，有助于更多的青少年参与该项运动。

【编译：阿遥】