美国前常驻联合国代表妮基·黑莉宣布参选美国总统

哈通社/阿斯塔纳/2月15日--据中新社报道，美国前常驻联合国代表、前南卡罗来纳州州长、共和党人妮基·黑莉当地时间14日宣布，将参与2024年美国总统竞选。

黑莉当天在社交媒体发布视频公布该消息。黑莉在视频中说：

-华盛顿屡次让我们失望，是时候推出新一代领导人了。

现年51岁的黑莉出生于南卡罗来纳州班伯格市，父母是印度裔移民。黑莉在克莱姆森大学获得会计学士学位。2004年，黑莉当选南卡罗来纳州众议员，此后两度连任。2010年，黑莉成为南卡罗来纳州第一位女性州长，并在2014年连任。2016年11月，在总统选举中获胜的特朗普宣布任命黑莉担任常驻联合国代表。黑莉在2017年1月至2018年12月担任美国常驻联合国代表。

美国前总统特朗普已于去年宣布参选总统。黑莉成为共和党中第二位总统竞选人，也是特朗普的挑战者。

据美国有线电视新闻网报道，特朗普当天表示，黑莉在宣布竞选总统前曾询问其意见，他表示支持黑莉竞选，并祝她好运。

据美国媒体报道，目前有多位共和党人表达出竞选总统意向，包括佛罗里达州州长德桑蒂斯、美国前副总统彭斯、前国务卿蓬佩奥等。

民主党方面，美国总统拜登近日表示，他有意在2024年再次参选，但尚未作出最终决定。