哈萨克斯坦四成科学家集中在阿拉木图

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 ——哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克14日在政府会议上表示，未来三年国家将向科学领域发展融资6400亿坚戈。

部长在回答政府总理提问时表示，受历史因素，地方科研项目商业化水平较低。

-当前，我国主要高等学府和科研中心主要集中在阿拉木图。30%的大学生和40%科学家也在该城市。-萨亚萨特·努尔别克说。

部长还表示，将科学家发明的技术引入实体部门的问题可以从三个方向解决。

-第一，立法方向。当前，正在制定«关于科学和技术政策»草案。今后，地方政府将获得科学商业化和资助科学的职权。每个地区将制定年度科研计划。-他说。

他同时还指出，第二方向是提高地方高等学府的潜力。

-将对地方高校提供Coursera 课程和«数字大学»方向，以及学术流动性和学术优先权。第三，融资。未来三年，科学领域融资将增至3倍。今年将拨款1500亿坚戈，而明年为2400亿坚戈。也就是说，三年内，国家将向科学领域提供6400亿坚戈资金。其中大部分资金将优先提供给地方高校和地方科研。-部长说。

【编译：小穆】