总统视察哈萨克斯坦农业创新有限责任公司

哈通社/阿斯塔纳/2月14日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日对阿克莫拉州进行的工作视察框架下，对位于阔科舍套市的哈萨克斯坦农业创新有限责任公司的工作情况进行了了解。

总统参观了这家年产约3000台农业机械的公司的生产流程和产品样品。

公司负责人向总统介绍了公司的主要指标和发展前景。

据悉，该公司生产拖拉机、联合收割机、挖掘机、割草机和收割机、拖车、装载机等农业机械。 近三年，生产了价值1210亿坚戈的6500多种产品。 当前，大约有300名员工。

托卡耶夫总统与公司员工进行的交谈中，对他们为国内机械工业发展所做的贡献表示了感谢，并祝愿他们工作顺利

之后，阿克莫拉州州长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫就该州机械工程业的发展情况做出了汇报。据其介绍，近5年来，该州加工业产值增长2.6倍，机械制造业产值增长3.2倍，农业机械产值增长6.9倍。2022年，为该领域投资30亿坚戈。

总统还与机械制造公司负责人就发展该领域问题交换了意见，并指出了公司的工作和优质产品的重要性。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日早晨乘专机抵达阿克莫拉州首府阔科舍套市，开始对当地进行视察。

视察框架下，托卡耶夫总统14日前往国内唯一专注培养民防领域专业人才的高等学府——哈萨克斯坦民防学院，对学院情况进行了视察，并向在该高等学府接受教育的学员们发表了讲话。

【编译：阿依波塔】



