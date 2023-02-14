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哈萨克斯坦商业活动开始回升

2023 年 2月 14 日 星期二 , 13:21
哈萨克斯坦商业活动开始回升

哈通社/阿斯塔纳/2月14日--哈萨克斯坦央行副行长别热克·硕勒潘库洛夫14日表示，哈萨克斯坦商业活动指数8个月来首次进入正增长区间。

-自年初以来，全球经济活动有所改善。2023年1月份全球制造业PMI为49.8%，较上月上升1.6个百分点。1月，产出与新订单降幅为6个月以来的最低值，并开始企稳。商界乐观情绪指数升至8个月高位。-别热克·硕勒潘库洛夫说。

据他介绍，2023年1月，国内商业活动指数为50.7%，进入正增长区间。服务业和制造业商业活动指数明显改善，分别升至52.1%和51.3%。

-由于通胀压力持续存在，国际货币基金组织警告不要增加预算支出，在当前环境下，这可能会进一步加剧通货膨胀。中国取消疫情限制措施所带来的乐观情绪以及对世界主要央行提前结束紧缩货币政策的预期和经济增长前景有所改善，促成了投资者对经济前景做出积极预测。-他说。

同时，截至2023年1月底，发达国家MSCI指数上涨了7%，美国10年期国债收益率下跌37个基点，从3.88%降至3.51%，美元汇率指数下跌1.4%。

【编译：阿遥】


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