哈萨克斯坦外长对葡萄牙进行访问

哈通社/阿斯塔纳/2月14日--据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德13日对对葡萄牙进行了访问。

访问期间，穆赫塔尔·特列吾别尔德与葡萄牙外交部部长若昂·戈梅斯·克拉维尼奥举行会谈，并与多家葡萄牙大型企业高官举行会晤。

在充满有好气氛的建设性会谈中，两国外长就哈萨克斯坦和葡萄牙政治、经贸、文化人文合作现状和发展前景进行讨论。

两国外长就一些国际热点问题，包括发展哈萨克斯坦和欧盟之间战略伙伴关系问题深入交换意见。双方指出应在国际和区域组织框架内积极开展高质量对话。

双方强调了完善体制机制，促进双边贸易多元化，发展过境运输线路，深化数字化、信息技术产业、绿色能源、旅游、教育等领域合作的重要性。

双方对进一步扩大条约法律框架和发展政治对话给予了特别关注。双方强调，有必要建立政府间委员会和企业界理事会，以加强双边新兴领域合作、促进政府与商业机构之间直接接触。双方还就放宽对哈萨克斯坦公民签证政策问题进行专门会谈。

克拉维尼奥表示相信哈萨克斯坦外长此访将为进一步促进两国全面合作提供新的动力。他指出，葡方将哈萨克斯坦视为中亚地区重要且可靠的合作伙伴。葡方愿意加强双边全面合作，以促进双边经贸互动。

穆赫塔尔·特列吾别尔德邀请葡萄牙外长对哈萨克斯坦进行回访。克拉维尼奥欣然接受了访问邀请。

同日，哈萨克斯坦代表团与葡萄牙塔霍科技园管理层进行了卓有成效的会谈。据介绍，塔霍科技园是葡萄牙15个科技园中发展最为成熟的，汇聚了160多家科技企业，其中不乏大型跨国企业和欧洲最顶尖科技公司。

来自塔霍科技园Altice、ISQ、PHC Software、Jaba Recordati、TechnoEdif、Bandora和Shift Consulting等科技企业高管，对哈萨克斯坦金融生态系统动态发展表现出浓厚兴趣。双方就与阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）和阿斯塔纳国际金融中心建立合作关系达成一致。

同一天，穆赫塔尔·特列吾别尔德还接受了葡萄牙最大新闻媒体《新闻日报》(Diario de Noticias)的采访，就哈葡两国全面合作、哈萨克斯坦即将举行的议会选举等问题作出回答。

【编译：阿遥】



