联合国专家要求采取更好的措施来保护冲突中的儿童

哈通社/阿斯塔纳/2月14日--负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表甘巴13日在向安理会通报情况时表示，在冲突中预防侵犯儿童权利行为，现在比以往任何时候都更为重要和紧迫。

甘巴正在就这一问题准备最新报告，她说，迄今为止收集到的数据显示，侵犯儿童行为依然频发。

甘巴指出，虽然记录和核实此类侵犯儿童行为是关键的第一步，但了解和识别潜在的风险和脆弱性也至关重要，有助于保护儿童并在冲突中避免其权利受到侵犯。

最脆弱的儿童是往往无法获得教育和生计，或身陷贫困和处于流离失所状态，或患有残疾，或面临其他风险因素。

甘巴表示，儿童在战争期间更容易受到武装团体的招募和重新招募，而且面临着性别暴力等其他风险。

甘巴强调了其部门开发的一些有效工具和提出的对策，包括与有关政府联合制定行动计划并让交战方实施行动计划以更好地保护儿童。

她补充道：

-但还有更多工作要做，要在次区域、区域乃至国家层面制订战略或共同的预防方法，并帮助愿意朝这个方向努力的政府建设能力。

负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表姆吉德在向安理会通报时指出，冲突往往与气候紧急情况和金融危机等其他危机叠加。

它们还会使得先前已有的社会不平等、贫困、饥饿和歧视日益严峻，加剧儿童遭受暴力的风险和影响。

姆吉德提出了几项具体的预防措施来解决持续的暴力，首先是了解并识别身陷冲突的儿童并获取其所在的位置。

姆吉德表示，确保所有儿童能够获得人道主义援助和支持至关重要，尤其关注最脆弱的儿童。这可以帮助儿童及其家庭和社区更好地抵御冲突的不利影响。

姆吉德还呼吁加强跨境合作，以保护被迫流离失所的儿童免遭绑架、贩卖或失踪。