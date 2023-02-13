哈萨克斯坦成为最受印度游客欢迎的旅游目的地

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 —— 哈萨克斯坦在卓越旅游奖（Versatile Excellence Travel Awards/VETA）颁奖典礼上获得最受印度游客欢迎的旅游目的地大奖。

这是印度最大的年度旅游大奖颁奖典礼之一，旨在奖赏该行业发展中表现出显着增长的最佳公司和旅游目的地。

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哈萨克斯坦文化和体育部旅游业委员会主席达斯坦·热斯别科夫出席了颁奖仪式。

-为印度游客提供为其14天的免签制度以来，我们发现来哈旅游的印度游客显著增长。此外，我们很高兴成为最受印度游客欢迎的旅游目的地。这一成就是哈萨克斯坦作为城市、环境、冒险、文化和 MICE 旅游目的地共同努力的结果。-他说。

值得一提的是，去年共有28 300名印度游客来到哈萨克斯坦。根据Eqonaq信息系统数据，截至目前，超过2千多名印度游客到访过哈萨克斯坦，其中大部分停留在阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特等大城市。

此外，在印度旅游部的支持下，哈萨克斯坦今年将在上合组织成员国展厅中免费参与印度新德里旅游展览会（SATTE）。

哈萨克斯坦代表团由文体部旅游业委员会官员，以及旅行社和航空公司代表组成。

【编译：小穆】