室内田径亚锦赛：赛事组织圆满成功 体育健儿表现出色

哈通社/阿斯塔纳/2月13日--第十届亚洲室内田径锦标赛12日落下帷幕。这是我国历史上第一次承办这一体育盛事。赛事组织工作圆满成功，我国选手不负众望，取得优异成绩。

哈萨克斯坦体育代表团共收获12枚奖牌（6金3银3铜）。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫13日在其个人社交媒体上写道，在本届室内田径亚锦赛上，哈萨克斯坦选手表现出色，我国女子跳高队登上了最高领奖台，赛跑选手也取得卓越成绩。在4×400米接力赛中，哈萨克斯坦队男、女队双双夺冠。哈萨克斯坦选手卡罗林·切普科赫在3000米长跑比赛中率先冲过终点。叶琳娜·米希娜获得女子400米金牌。

哈萨克斯坦队紧随日本队位居奖牌榜第二位。卡塔尔队获得第三位。

阿斯哈特·沃拉洛夫祝贺我国体育健儿在本届亚锦赛取得优异成绩。他表示，对年轻运动来说，这样的光辉胜利才是最好的激励，这也从另一个侧面印证了我国田径运动正朝着正确方向发展。

阿斯哈特·沃拉洛夫写道，下一届室内田径亚锦赛将在伊朗首都德黑兰举行。期待我国选手届时能有同样出色的表现。

【编译：阿遥】