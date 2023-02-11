托卡耶夫总统向第十届亚洲室内田径锦标赛致贺信

哈通社/阿斯塔纳/2月11日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日向第十届亚洲室内田径锦标赛参赛运动员致贺信。

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在室内田径亚锦赛开幕式宣读了总统的贺信。

-体育无国界，将促进各国和人民的友谊。哈萨克斯坦高度重视体育业的发展。国家为民众参与职业和群众体育创造了全面的条件。我们重视体育业基础设施的建设。可容纳6千多名观众的室内田径场可以证明这一点。-总统在贺信中说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦运动员在国际体坛创造了辉煌的成就，成为了年青一代的榜样。

-我相信，亚锦赛在阿斯塔纳举行对我国田径项目的发展带来新的动力。我们也希望在该领域与国际组织加强合作。祝愿所有参与者在比赛中取得佳绩！-他说。

讲话中，哈萨克斯坦政府总理感谢亚洲田径联合会主席达赫兰·阿勒-哈马德对哈萨克斯坦举办本届室内田径亚锦赛提供的支持表示了感谢。

据悉，第十届亚洲室内田径锦标赛2月10~12日期间在首都阿斯塔纳举行。

据了解，这是首届在独联体国家举办的亚洲室内田径锦标赛，来自31个国家的360名运动员参加26个项目的比赛。

【编译：小穆】