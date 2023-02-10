参议院议长与中亚国家议会议长举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/2月10日--在突厥斯坦市举行的首届中亚国家议会间论坛框架下，哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫10日与中亚各国议会议长举行了会谈。

参议院议长向乌兹别克斯坦方和乌兹别克斯坦最高议会议长坦兹拉·纳尔巴耶娃，就其表示的愿意明年在撒马尔罕举行第二届中亚国家议会间论坛表示了感谢。

与吉尔吉斯斯坦议会议长努尔兰别克·沙基耶夫举行的会谈期间，双方讨论了最近举行的第七届哈萨克斯坦-吉尔吉斯学者论坛的重要性，以及进一步促进两国人民文化和精神和睦相关问题。

与乌兹别克斯坦最高议会议长坦兹拉·纳尔巴耶娃举行的会谈期间，双方讨论了建立立法框架问题，以扩大贸易和经济关系，并实施一些联合项目。 此外，双方还讨论了扩大教育和文化领域合作的前景。

与塔吉克斯坦马吉利西主席穆罕默德托伊尔·扎基尔佐达举行的会谈期间，双方讨论文化和人道主义方向的，以及水和能源领域的互动。

根据早前报道， 首届中亚国家议会间论坛2月9~10日期间在突厥斯坦市举行。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日向首届中亚国家议会间论坛致贺信，参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫宣读了托卡耶夫总统的贺信。

【编译：阿依波塔】