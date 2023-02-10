参议院议长出席首届中亚国家议会间论坛

哈通社/阿斯塔纳/2月10日--哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫10日出席在突厥斯坦举行的首届中亚国家议会间论坛，并发表了致辞。

议长表示，连接东西方数百年、在中世纪被认为是商路的丝绸之路就穿过中亚领土，从而形成了统一的贸易、交流和文化空间。

-除了共同的历史，我们今天的密切关系也将我们联系在一起。当前，中亚国家有着共同的利益和任务。 因此，重要的是加强基于密切合作和信任的对话，共同应对决定地区未来的外部和内部挑战。 我们各国元首也经常在双边和多边会议上讨论这些问题，我们需要在议会间的合作中不断推动这一优先事项。-他说。

对此，参议院议长强调了5个主要合作领域，其中包括该论坛作为讨论议会对话和议会间合作具体领域的有效平台作用。

他表示，重要的是有效利用该平台的潜力，为改革提供立法支持和解决该地区当前问题的过程中交流经验——跨界河流的联合使用，确保环境和能源稳定问题，以及其他事宜。

阿什姆巴耶夫谈到的另一个建议是，加强文化和人道主义合作，以及增加中亚国家学者之间的对话问题。

-相信今天的议会间论坛将成为使议会代表系统性工作的有效平台。 因此，我们建议每年在一个中亚国家举办该论坛。 不仅在首都，也可以在其他被人民视为圣地并具有重要文化和历史意义的城市举行该论坛。 《突厥斯坦宣言》包括了我们在未来的多边关系的主要方向。-他说。

根据早前报道， 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日向首届中亚国家议会间论坛致贺信，参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫宣读了托卡耶夫总统的贺信。

【编译：阿依波塔】