迪玛希人生中的戏剧性巧合：来自迈克尔·杰克逊的生日礼物

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 -- 在哈萨克斯坦阿拜电视台《Үркер》节目中，几位嘉宾就著名的青年歌唱家迪玛希·库达依别尔艮人生中那些充满神秘主义和戏剧性的巧合，对其当今的塑造所产生的影响进行了讨论。

其中，与迪玛希生日（1994年5月24日）有关的几个巧合之处颇有戏剧性。

嘉宾指出，迪玛希曾经因演唱著名的歌曲《萨玛勒山》而出名，而这首歌曲的创作者，即萨尔苏人萨帕莱·伊萨泰吾勒，是在1928年的5月24日这一天，被枪决的。

- 这是一个颇有戏剧性的巧合。- 嘉宾说。

而另一个故事更加有趣。美国著名的歌手迈克尔·杰克逊在1994年的5月24日这一天，为一名前来帮助自己的急救人员，在自己的海报上签下了亲笔签名作为礼物，并告诉对方：

- 如果需要，您可以自己决定将这个礼物赠送给你想赠送的任何人。

这张签名海报上不仅有迈克尔·杰克逊的签名，他还留下了当时的日期。

后来，那位获赠签名的女士，便将这份礼物转赠给了迪玛希。

- 迪玛希拿来一看，5月24日迈克尔·杰克逊赠，仿佛就是给他的礼物一般。- 嘉宾说。

这位嘉宾还表示，这样的巧合之处在迪玛希的人生中比比皆是，不仅非常具有戏剧性，而且充满了神秘主义的味道。

他认为，正是这些充满神秘主义气息的戏剧性巧合，最终在塑造当今走向世界舞台的迪玛希的人生之路中，发挥了很大的作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】