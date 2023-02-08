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土耳其大地震：哈萨克斯坦救援团队在废墟中解救一名幸存者

2023 年 2月 8 日 星期三 , 17:18
土耳其大地震：哈萨克斯坦救援团队在废墟中解救一名幸存者

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 —— 在土耳其参与搜救工作的哈萨克斯坦救援团队8日在废墟中解救一名幸存者。

据哈萨克斯坦紧急情况部消息，哈萨克斯坦救援团队分为两组正在积极参与搜救工作。昨天，第一组在6层倒塌住房废墟中挖出三名女性的遗体。第二组在两栋9层完全坍塌的住房废墟中，与土耳其当地救援团队一起解救出一名女性幸存者，并找出一具尸体。

据了解，哈萨克斯坦救援团队在负责的区域中开展积极搜救和清理工作。

据此前报道，根据托卡耶夫总统的指示，由41人组成的哈萨克斯坦紧急情况部首批专业救援队已于7日早晨，启程前往土耳其，并当天下午开始在加济安泰普市参与搜救工作

8日上午，哈萨克斯坦派出第二批救援团队前往土耳其。第二支救援队抵达后，哈萨克斯坦在土耳其部署的救援人员总数将达到100人

同时，哈萨克斯坦总统还指示政府向遭受特大地震的土耳其提供紧急援助100万美元。哈萨克斯坦授权机构正在就提供额外援助问题与土耳其方面保持联系。

最新数据显示，土耳其地震遇难人数已超过6200人。

【编译：小穆】


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