哈国第二支地震救援队自首都启程前往土耳其

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 – 搭载哈萨克斯坦第二批地震救援人员的运输机已经从哈萨克斯坦首都机场启程飞往土耳其。

根据紧急情况部此前提供的消息，为协助兄弟的土耳其人民消除此次重大地震灾害造成的影响，哈萨克斯坦向土耳其派遣第二批地震救援团队。

第二支地震救援队成员共60人，包括来自紧急情况部直属救援队的成员、灾害医疗中心的救护人员以及搜救犬培训中心的人员。救援队还将携带150多种特种救援装备和160多种灾区需要的药品前往土耳其。

根据与土耳其抗震救灾指挥中心的协调，哈萨克斯坦紧急情况部救援人员将直接前往土耳其加济安泰普市，参与在当地开展的救灾任务。

第二支救援队抵达后，哈萨克斯坦在土耳其部署的救援人员总数将达到100人。

哈萨克斯坦地震救援队的组建和派遣是根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的直接指示完成的。

同时，总统还指示政府向遭受特大地震的土耳其提供紧急援助100万美元。哈萨克斯坦授权机构正在就提供额外援助问题与土耳其方面保持联系。

根据此前报道，由于该国东南部发生毁灭性地震，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安宣布全国哀悼 7 天，哀悼期至 2 月 12 日。

最新数据显示，土耳其地震遇难人数已超过6200人。

【编译：木合塔尔·木拉提】



