哈萨克斯坦第二批地震救灾人员将启程前往土耳其

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 – 哈萨克斯坦将继续向土耳其派遣抗震救灾救援队伍。

据紧急情况部消息，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的直接指示，为协助兄弟的土耳其人民消除此次重大地震灾害造成的影响，哈萨克斯坦将再向土耳其派遣第二批地震救援队。

第二支即将启程前往土耳其的哈萨克斯坦地震救援队成员共60人。包括来自紧急情况部直属救援队的成员、灾害医疗中心的救护人员以及搜救犬培训中心的人员。

此外，救援队还将携带150多种特种救援装备和160多种灾区需要的药品前往土耳其。

根据与土耳其抗震救灾指挥中心的协调，哈萨克斯坦紧急情况部救援人员将直接前往土耳其加济安泰普市，参与在当地开展的救灾任务。

第二支救援队抵达后，哈萨克斯坦在土耳其部署的救援人员总数将达到100人。

哈萨克斯坦紧急情况部部长尤里·伊林在救援队启程前，为救援人员们举行了勉励会。

部长向救援人员们表示，救援队背负着协助土耳其人民应对地震灾害、搜救和帮助受灾群众的重要任务。他祝愿救援人员完成使命，平安归来。

派往土耳其的哈萨克斯坦救援队成员均为参与过多次实地救援任务，拥有丰富救援经验的人士。

哈萨克斯坦第一批救援队共41人，由紧急情况部第一副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫率领，已于7日抵达土耳其加济安泰普市并投入救灾。

【编译：木合塔尔·木拉提】