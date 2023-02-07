哈萨克斯坦救援团队飞抵土耳其

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 —— 据哈萨克斯坦紧急情况部消息，哈萨克斯坦救援团队乘坐的专机7日下午飞抵土耳其加济安泰普市。

消息称，哈萨克斯坦救援团队接下来将根据当地政府的安排开展救援行动。

据此前报道，由41人组成的哈萨克斯坦救援队由紧急情况部第一副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫率领，人员包括哈萨克斯坦紧急情况部直属救援部队成员及来自灾难医学中心的救护人员，成员均为拥有多年灾难救援经验的人士。

救援队配备了必要的设备。救援队搭乘的专机上携带了包括：液压和气动设备、液压千斤顶、气动千斤顶、穿孔器、照明设备、帐篷、卫星终端、框架模块以及其他技术装备。

据悉，当地时间2月6日4时17分，土耳其卡赫拉曼马拉什市发生7.4级地震，震中位于帕扎尔奇克地区，震源深度7千米。目前，地震已造成3381人死亡，20426人受伤。

当天，托卡耶夫总统向土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安致慰问电，并哈国政府向土耳其提供紧急援助。

哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫6日在新闻发布会上表示，目前在受伤和死亡的人员名单当中，没有出现哈萨克斯坦公民。

根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦紧急情况部组建的一支专业救援队已于7日早晨，启程前往土耳其，协助兄弟国家开展灾区救援任务。

【编译：小穆】