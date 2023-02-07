政府副总理会见野莓公司首席执行官

哈通社/阿斯塔纳/2月7日--政府副总理兼贸易和一体化部部长赛热克·朱曼哈林6日会见俄罗斯电商平台野莓（Wildberries）公司首席执行官塔季扬娜·巴卡尔楚克。

这是赛热克·朱曼哈林和俄罗斯最大电商平台创始人之间的第二次会晤。此前在莫斯科，赛热克·朱曼哈林与塔季扬娜·巴卡尔楚克就哈萨克斯坦电商平台发展问题进行讨论。此后，野莓公司在阿拉木图启动了仓储物流中心建设项目，并与阿斯塔纳市政府就租地建设仓储设施可行性进行谈判。

据塔季扬娜·巴卡尔楚克介绍，除阿斯塔纳和阿拉木图之外，野莓公司还计划在哈萨克斯坦其他地区积极开展业务。

-我们愿意将电商网络延伸至哈萨克斯坦最偏远地区。我们注意到，野莓电商平台卖家数量快速增长，其中不乏女性卖家，她们正在通过电商平台销售货物、提高收入。-塔季扬娜·巴卡尔楚克说。

根据哈萨克邮政提供的数据，2021年国内电商市场规模达12868亿坚戈，占零售贸易总额9.6%。2022年前9个月，B2C（商对客）电商市场规模为8069亿坚戈。

与此同时，截至2021年底，国内野莓电商平台营业额达607亿坚戈。根据2022年前9个月的数据，有6749家哈萨克斯坦供应商入住野莓电商平台，哈萨克斯坦企业商品销量超462亿坚戈。野莓公司在哈萨克斯坦的总销量为924亿坚戈，其在国内电商市场份额达11.4%。

【编译：阿遥】



