哈萨克斯坦将启动新的阿斯塔纳国际论坛

哈通社/阿斯塔纳/2月7日--据哈萨克斯坦外交部发布的消息，在国际社会进入日益分裂和地缘政治分歧的时代之际，哈萨克斯坦将主办一个新的对话论坛——阿斯塔纳国际论坛，以动员各方力量解决主要的全球挑战。

在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的支持下，论坛将于2023年6月8日至9日在阿斯塔纳举行。

该论坛将成为外国政府、国际组织、商界和科学界高级代表之间的对话平台，以探讨解决气候变化、粮食短缺和能源安全相关问题的方法。

对阿斯塔纳国际论坛的启动发表评论的托卡耶夫总统指出了论坛的宗旨。

-如今，我们面临着全世界范围内的历史性挑战。我们已经有十年或更长时间没有经历过这样的事情了。 这些挑战给国际社会带来了前所未有的负担，造成了新的分歧，挑战着全球化和多边主义的原则。阿斯塔纳国际论坛的创建是为了应对这些挑战，将合作作为世界体系的主要前提。哈萨克斯坦作为连接东西方的桥梁，在发展建设性国际关系方面有着悠久的历史。这一政策尽管在2022年受到了严峻考验，但仍然证明了其稳定性， 我们展示了合作的价值。通过阿斯塔纳国际论坛，我们希望找到新的外交、经济和政治路径，建立新的沟通桥梁，加强联系，共同克服我们面临的共同挑战。-托卡耶夫总统说。

阿斯塔纳经济论坛的成功促成了阿斯塔纳国际论坛的启动，其理念是解决四大全球性问题：外交政策、安全与稳定、能源与气候，以及经济与金融。

这些问题将成为论坛使命«通过对话应对挑战：走向合作、繁荣和进步»的核心。

论坛日程包括主旨演讲、小组讨论、辩论等活动。

【编译：阿依波塔】



