哈土元首通电话 哈方将派出救援团队

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日晚同土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通电话。

电话会谈中，托卡耶夫总统就土耳其南部发生的重大地震灾害造成多人死亡向该国总统埃尔多安表示诚挚的慰问。

国家元首表示，哈萨克斯坦将紧急派遣救援人员和医务人员协助土耳其受灾地区开展搜救工作，以及愿意向兄弟国家提供人道主义援助。

紧急情况部第一副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫表示，由41人组成的哈萨克斯坦救援团队将前往土耳其。

-我们随身携带了应急救援车辆、医疗设备、气动模块帐篷、液压救援设备。此外，紧急情况部搜救犬也将参与救援工作。-他说。

根据早前报道，当地时间2月6日4时17分，土耳其卡赫拉曼马拉什市发生7.4级地震，震中位于帕扎尔奇克地区，震源深度7千米。目前，地震已造成超过千人死亡，7千多人受伤。

此前，托卡耶夫总统向土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安致慰问电，并哈国政府向土耳其提供紧急援助。

哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫6日在新闻发布会上表示，目前在受伤和死亡的人员名单当中，没有出现哈萨克斯坦公民。

【编译：小穆】