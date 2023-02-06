哈萨克斯坦碳氢化合物生产领域首份改进版示范合同诞生

哈通社/阿斯塔纳/2月6日--据能源部消息，周一，哈萨克斯坦能源部和哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas /KMG）根据基本建设投资项目示范合同相关条款签订了第一份碳氢化合物生产合同。

为提高行业竞争力并为吸引额外投资开发基本建设投资项目创造条件，2023 年 1 月 10 日出台了一部新法律，规定引入新机制—改进版示范合同(AMC)。

在哈萨克斯坦境内进行经营活动的大型国际石油天然气公司、哈萨克斯坦外国投资者理事会协会和哈萨克能源协会代表参与了示范合同改进版制定工作。

企业与政府之间良性对话月互动为实现国家利益和投资者利益的平衡提供了有效途径，明确了基本建设投资项目具体标准，并出台了一揽子临时的监管和财政优惠政策。

消息称，作为此项立法活动实际结果，哈萨克斯坦能源部和哈萨克斯坦国家石油天然气公司于2023年1月24日就里海哈萨克斯坦部分哈拉姆哈斯、哈扎尔和奥埃佐夫矿床使用权问题开始举行直接谈判。

作为全球最大的纵向一体化石油天然气公司之一，卢克石油公司被选为哈萨克斯坦石油天然气公司碳氢化合物生产领域战略合作伙伴。

【编译：阿遥】