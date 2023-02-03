外交部第一副部长会见中亚区域预防性外交中心主任

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--据外交部消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫2日会见了即将卸任中亚区域预防性外交中心主任一职的娜塔莉亚•格尔曼。

双方就进一步发展中亚各国和中亚区域预防性外交中心之间形成的长期互信伙伴关系、充分利用预防性外交工具以维护本地区和平与安宁等议题深入交换意见。

海拉特·奥玛洛夫对娜塔莉亚•格尔曼任中亚区域预防性外交中心主任5年来取得的骄人成绩表示祝贺。他指出，哈萨克斯坦希望看到本地区和平与安全以及中亚国家稳定发展得到保障。他指出继续在中亚地区开展建设性对话进程的重大意义，并强调联合国在这一进程中的重要作用。

娜塔莉亚•格尔曼积极评价哈萨克斯坦与中亚区域预防性外交中心之间形成的长期互信伙伴关系，并感谢哈萨克斯坦一直对区域中心优先活动提供全面支持。

娜塔莉亚•格尔曼高度评价了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发起的旨在进一步实现民主化、加强法治、保障人权、实现包容性经济增长的大规模改革进程，并祝愿哈萨克斯坦繁荣富强。

据悉，娜塔莉亚•格尔曼日前被任命为联合国反恐怖主义委员会执行局（反恐执行局）执行主任。

【编译：阿遥】