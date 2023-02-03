人权事务专员会见欧安组织驻阿斯塔纳项目办公室主任

哈通社/阿斯塔纳/2月3日---哈萨克斯坦人权事务专员阿尔图尔·拉斯塔耶夫2日会见了欧安组织驻阿斯塔纳项目办公室主任沃尔克·弗罗巴特。

双方确定人权事务专员与欧安组织派驻机构之间的作形式，讨论即将开展的联合项目关键步骤，还就国际和地区人权保护领域热点问题交换意见。

阿尔图尔·拉斯塔耶夫向欧安组织代表详细介绍了国内人权保护事业现状。他指出，宪法修改增强了对人权事务专员作用、地位、独立性和不可侵犯性的保障力度。他同时强调人权事务专员全国各地代表广泛网络体系业已建立。

会谈中，阿尔图尔·拉斯塔耶夫请求弗罗巴特博士在调查酷刑和优化和平集会国家监管等方面提供技术咨询援助。

同时，双方注意到了为防止看守所等临时监区侵犯人权行为发生而采取的高科技解决方案。

-目前，几乎所有的封闭式临时羁押场所都被连续式视频监控覆盖。为保障羁押人员可以绕过行政人员直接向监管机构提出申诉，已安装配备了243台终端机。正在有计划分阶段为服刑人员提供电子政务服务。-阿尔图尔·拉斯塔耶夫说。

弗罗巴特博士表示，欧安组织驻阿斯塔纳项目办公室将一如既往地支持人权事务专员工作，并协助发展人权事务专员区域代表能力建设。

【编译：阿遥】