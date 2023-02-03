俄罗斯总理：加强一体化对区域经济的稳定发展至关重要

哈通社/阿拉木图/2月3日 – 出席在阿拉木图召开的欧亚政府间理事会会议的俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔·米舒斯京谈到了欧亚经济联盟框架下的相互合作问题。

米哈伊尔·米舒斯京在发言开始时说：

- 尊敬的欧亚政府间理事会会议与会者们，同事们，朋友们！首先，我想向诸位转达俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的问候，并对哈萨克斯坦的热情好客以及其高质量的组织举办此次会晤表示感谢。

他在随后的发言中表示，俄罗斯联邦始终致力于确保旨在加强一体化结构的方向的连续性。

他强调，加强一体化对区域经济的稳定发展至关重要。

米舒斯京指出，欧亚经济联盟正在稳定有序的发展当中，并且明确的展示出了自身的有效性和重要性。

- 迄今为止，成员国之间的相互贸易额增长了一倍半以上。对外贸易几乎翻了一番。高附加值的非原材料商品在内贸成交额中的比重不断提高。这一切都证明，我们可以一起面对最严峻的挑战。- 米舒斯京说。

俄罗斯政府总理表示，虽然当前有一些外在的压力和复杂的国际政治环境带来的影响，但欧亚经济联盟的有效工作仍在持续进行。成员国对产生的问题，会在相互支持的基础上妥善予以解决，确保了相互关系的稳定性。

米舒斯京表示，加强在技术领域的独立性是欧亚经济联盟需要重视的一项关键问题。欧亚经济联盟共同市场有必要加强在数字化转型领域的合作，为创办新的高科技企业和将现代解决方案引入生产过程提供条件。

他还建议欧亚经济联盟国家创建一个共同的能源市场，在食品安全领域实行统一的政策，并减少因使用非友好国家货币而产生的经济风险。

米舒斯京认为，欧亚经济联盟当前需要的另一个优先事项，是建立新的运输和物流基础设施，以及在欧亚经济联盟与外部伙伴和国际组织之间建立互利和平等的合作关系。

根据此前报道，欧亚政府间理事会会议正在阿拉木图举行，哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、吉尔吉斯斯坦内阁主席阿基尔别克·扎帕罗夫和俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，以及欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇等出席会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】