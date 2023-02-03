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哈萨克斯坦电影首次走进非洲大陆

2023 年 2月 3 日 星期五 , 11:19
哈萨克斯坦电影首次走进非洲大陆

哈通社/雅温得/2月3日--喀麦隆首都雅温得日前举行YARHA Festival国际电影节，作为活动一部分，主办方组织了哈萨克斯坦电影专场放映。

国产电影《纳尔泰》作为电影节选送影片，获得四项大奖，并被评为最佳故事片。

电影节放映目录还包括了其他国产影片。

-这是我第一次观看贵国故事片，之前我只看过相关纪录片。当某个影评人观看来自另一个国家的电影作品时，他首先会尝试理解电影语言。这部作品所使用电影语言很特殊，很精彩。当我观看这些哈萨克斯坦电影作品时，被它们在传达信息中所使用的电影语言深深打动，仿佛身临其境，感同身受。-活动嘉宾之一、导演穆萨·图雷说。

非洲观众对哈萨克斯坦电影赞赏有加，而业内人士表达出了加深双边合作的意愿。

-我希望明年能继续与 YARHA Festival国际电影节的合作，相信这将有助于提升哈萨克斯坦国际形象。文化外交必须继续下去。我们希望哈萨克电影走进摩洛哥、突尼斯、塞内加尔和刚果影院。-法国哈萨克斯坦电影协会会长安德烈·伊万诺夫称。

应指出的是，本届电影节哈萨克斯坦国产电影专场放映活动由法国哈萨克斯坦电影协会组织。

【编译：阿遥】


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