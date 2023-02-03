哈萨克斯坦外交部长对巴林进行正式访问

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德2日对巴林进行正式访问。

巴方非常重视哈萨克斯坦外交部长此次到访。巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法亲自接见穆赫塔尔·特列吾别尔德。哈外长向巴林国王转达了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的亲切问候和良好祝愿。

穆赫塔尔·特列吾别尔德介绍了哈萨克斯坦政治经济现代化新进程。国王对哈萨克斯坦现代化发展步伐给予高度评价，并对哈萨克斯坦总统发起的大规模改革表示支持。

鉴于两国政治互动发展态势，双方指出继续保持高层对话的重要性。双方就扩大经贸联系、共同解决交通物流问题达成广泛共识。双方还就当前国际形势以及全球性、地区性安全问题交换意见。

同日，穆赫塔尔·特列吾别尔德与巴林副首相哈立德·本·阿卜杜拉·阿勒哈利法举行会谈。双方就进一步深化双边各领域互利合作深入交换意见。哈方表示，巴林是哈萨克斯坦在中东地区重要的合作伙伴之一。

双方积极评价两国间高层互动呈现的积极态势，同时强调经贸领域的现有潜力尚未得到充分利用。双方就制定两国互利合作路线图达成一致。

随后，穆赫塔尔·特列吾别尔德与巴林外交大臣阿卜杜拉提夫·本·拉希德·扎耶尼举行会晤。双方讨论了双边政治、经贸、投资和文化人文领域全方位合作问题。双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。双方对中亚-海湾阿拉伯国家合作委员会对话平台框架内区域合作问题给予特别关注。

【编译：阿遥】