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总统签署征召公民服兵役命令
2023 年 2月 3 日 星期五 , 09:25
哈通社/阿斯塔纳/2月3日--国家元首签署了关于兵役期满军人转入后备役以及2023年3-6月和9-12月征召哈萨克斯坦公民服兵役的命令。
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