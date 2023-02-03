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总统签署征召公民服兵役命令

2023 年 2月 3 日 星期五 , 09:25
总统签署征召公民服兵役命令

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--国家元首签署了关于兵役期满军人转入后备役以及2023年3-6月和9-12月征召哈萨克斯坦公民服兵役的命令。


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