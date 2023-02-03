阿里汗·斯马伊洛夫与俄罗斯政府总理举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--正在阿拉木图举行的欧亚政府间理事会会议框架下，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京举行了会谈。

双方广泛讨论了经贸合作问题，涉及增加过境和双边货运规模、实现过境站现代化等领域。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，两国经济合作稳步发展，双边贸易进一步增长，多个联合项目得到落实。与此同时，两国领导人之间积极的政治对话确保了双边伙伴关系各个领域的高度活力。

他指出，去年前11个月，两国贸易相比2021年同大幅增长。此外，双边工业合作蓬勃发展，已建成26个联合项目，总投资额近10亿美元。另外，在建项目84个，总投资额近230亿美元，有望创造就业岗位2.4万个。

-这清楚地表明了哈俄两国合作的巨大潜力，我们应积极支持和促进这种合作。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

米哈伊尔·米舒斯京则表示，两国政府一直保持紧密联系，并实时解决两国合作最重要的任务。

-加强与哈萨克斯坦的关系是我们工作优先方向之一。我们之间的合作基于友谊、战略伙伴和联盟原则。两国间相互贸易发展顺利。同时，我们认进一步加快工业、机械工程、能源、运输等领域形成新的生产链也非常重要。-米哈伊尔·米舒斯京称。

【编译：阿遥】



