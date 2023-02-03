Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  政府

阿里汗·斯马伊洛夫与俄罗斯政府总理举行会谈

2023 年 2月 3 日 星期五 , 08:17
阿里汗·斯马伊洛夫与俄罗斯政府总理举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--正在阿拉木图举行的欧亚政府间理事会会议框架下，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京举行了会谈。

双方广泛讨论了经贸合作问题，涉及增加过境和双边货运规模、实现过境站现代化等领域。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，两国经济合作稳步发展，双边贸易进一步增长，多个联合项目得到落实。与此同时，两国领导人之间积极的政治对话确保了双边伙伴关系各个领域的高度活力。

他指出，去年前11个月，两国贸易相比2021年同大幅增长。此外，双边工业合作蓬勃发展，已建成26个联合项目，总投资额近10亿美元。另外，在建项目84个，总投资额近230亿美元，有望创造就业岗位2.4万个。

-这清楚地表明了哈俄两国合作的巨大潜力，我们应积极支持和促进这种合作。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

米哈伊尔·米舒斯京则表示，两国政府一直保持紧密联系，并实时解决两国合作最重要的任务。

-加强与哈萨克斯坦的关系是我们工作优先方向之一。我们之间的合作基于友谊、战略伙伴和联盟原则。两国间相互贸易发展顺利。同时，我们认进一步加快工业、机械工程、能源、运输等领域形成新的生产链也非常重要。-米哈伊尔·米舒斯京称。

【编译：阿遥】


Теги:
相关新闻
哈萨克斯坦政府向土耳其提供100万美元人道主义援助
土耳其驻哈大使向哈萨克斯坦人民和总统表示感谢
哈萨克斯坦签署《儿童权利公约关于设定来文程序的任择议定书》
哈萨克斯坦外长赴土耳其驻哈大使馆吊唁
哈副外长会见阿拉伯国家驻哈使节
哈副外长会见欧安组织民主人权办选举观察团团长
哈驻华大使会见上合组织睦邻友好合作委员会秘书长
外交部：土耳其地震遇难和受伤人员名单中没有哈萨克斯坦公民
焦点
1 美方取消对哈萨克斯坦贝雷克银行的制裁
2 国际油价7日显著上涨
3 土耳其强震已致逾7800人遇难 地震使安纳托利亚半岛偏移3米
4 自土撤离的哈国公民：感谢危难之际接我们回家
5 2022年第四季哈萨克斯坦平均名义工资为33.87万坚戈

时事新闻