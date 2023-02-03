默克否定其口服药或致冠状病毒突变

哈通社/阿斯塔纳/2月3日--据早报消息，美国和英国的研究显示，默克的冠病口服药利卓瑞（Lagevrio）在一些冠病病患体内引起新的病毒突变，研究员担心这可能产生更具传染性或威胁健康的冠状病毒变异。

利卓瑞是莫那比拉韦（Molnupiravir）的商用名称，它通过在冠病基因组中制造突变来阻止病毒在体内复制，从而降低病毒导致严重疾病的概率。研究员是在数十名患者身上采集的病毒样本中发现了与这款口服药有关联的突变；这项研究尚未经过同行审核。

根据上星期五（1月27日）在科研网站medRxiv上发布的有关研究报告。目前与药物相关的突变尚未显示出它们更容易躲避免疫抗体或致死率更高，但突变的存在本身就凸显了一些科学家所说的扩大使用这种药物的潜在风险。据彭博社报道，这项研究凸显了故意改变病原体遗传密码的风险。

这项研究由美国研究员，以及英国科研机构，包括弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）、伦敦帝国理工学院等的生物科研人员共同进行。

这款口服药物前不久刚刚获得中国药监局批准进口注册。2021年底，莫那比拉韦在英国和美国获准使用前，一些科学家已警告，这款药物的运作原理可能导致病毒出现棘手的突变。这个最新研究结果再度引发了这方面的担忧。