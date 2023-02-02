哈萨克斯坦驻华大使会见中国国家民族事务委员会主任

哈通社/北京/2月2日 — 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫1日会见了中华人民共和国国家民族事务委员会主任（正部级）、中共中央统战部副部长潘岳。

会谈中，双方相互介绍了两国在发展和加强民族间和宗教间和谐的国家政策，并讨论了哈中两国有关部门深化合作的问题。

努雷舍夫详细通报了我国正在进行的旨在建立«公正哈萨克斯坦»的政治改革。哈方外交官谈到了关于哈萨克斯坦发展民族间关系的国家政策的现状和前景，以及哈萨克斯坦人民大会的活动。

大使特别强调为中国籍的哈萨克族公民在两国自由往来提供有利条件、恢复人文交往的必要性。他指出哈方愿意哈萨克斯坦共和国高校为中国哈族公民提供奖学金，组织各种艺术节，文化日和两国艺术家以及国家创意团队的巡回演出等活动。

潘岳高度评价哈萨克斯坦正在进行的政治改革和国家平衡的外交政策，确保国内政治稳定的措施，以及目前哈中合作的水平。他支持了哈方的建议，并表示愿意对此开展积极合作。

会见上，双方同意援助在大流行期间留在边境不同区域的家庭团聚，为加强两国在贸易、经济、人文领域的永久全面战略伙伴关系广泛吸引中国的哈族作为«友谊与合作的金桥»的潜力，以及两国有关部门之间建立直接联系，以实际落实所达成的共识。