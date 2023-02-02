哈萨克斯坦将加大塔兹猎犬的保护力度

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 ——据Еnergyprom.kz数据显示，目前在哈萨克斯坦境内的塔兹猎犬总数约为千余只。

根据1939年的统计，塔兹犬种接近7千只，而1965年甚至超过1万只。1983年后，塔兹猎犬数量减少70%，仅剩3千余只。

2022年的数据显示，塔兹犬种总数接近1千只，其中纯种塔兹猎犬为150余只。

据悉，塔兹猎犬一直被认为是哈萨克人的自豪。在各种犬的品种当中，由哈萨克人亲手培育并陪伴着哈萨克人走过了无数岁月的塔兹犬，更可以称之为最纯粹的哈萨克本土猎犬品种。

塔兹犬，迅疾、灵巧、整洁却又稀少。

关于塔兹犬最早的记载可以追溯到公元前7世纪的岩画，擅长追猎野兔、狐狸等动物，性情温和，身高55-70厘米，体重15-35奔跑时速最快可达80公里每小时。饥荒年代，驯养塔兹犬的猎人获取的猎物甚至能喂饱一乡的民众。

值得一提的是，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和参议院（议会上院）去年年底通过了关于保护和繁殖塔兹犬和哈萨克牧羊犬的法案。

1月3日，托卡耶夫总统签署批准了该法案。

【编译：小穆】