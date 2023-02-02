总统接见国家体育协会主席

哈通社/阿斯塔纳/2月2日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日接见国家体育协会主席伊斯拉姆别克·萨勒詹诺夫。

会谈期间，国家体育协会主席向总统就该协会去年的工作成果和未来一段时间内的工作计划做出了汇报。

据其介绍，叼羊（Көкпар）、骑射（жамбы ату）、赛马（бәйге）、马背角力（аударыспақ）、驯鹰 (Құсбегілік)、传统射箭（ Дәстүрлі садақ ату）和九宫棋（тоғызқұмалақ）等民族体育项目联合会都已加入国家体育协会。与此同时，协会对民族体育项目的发展进行了分析，并开始了与各个联合会的机构性合作工作。

去年9月，哈萨克斯坦关于举办2024年第五届世界游牧民族运动会的申请得到了世界民族体育联合会的支持。

在这方面，托卡耶夫总统下达了明年高质量、高水平组织这一赛事的具体工作指示。

总统指出，第五届世界游牧民族运动会不应局限于民族体育项目。 组织工作中，也应为手工艺、旅游、服务领域的中小企业提供促进其业务的机会。

最后，托卡耶夫总统指出，应制定民族运动项目的发展概念，并指示多关注马术运动中的安全问题。

【编译：阿依波塔】