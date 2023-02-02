哈萨克斯坦与阿塞拜疆——传统的能源伙伴

哈通社/巴库/2月2日 – 阿塞拜疆是南高加索地区的领先经济体，而哈萨克斯坦同样是中亚地区的经济领头羊。在全球处于动荡不安、国际间物流体系遭到破坏的当下，哈萨克斯坦与阿塞拜疆在能源领域的合作潜力得到了增长。双方合作的未来前景如何，将是本文试图寻找的答案。

一直被束缚的潜能

当提及哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的能源合作时，首先进入脑海的便是石油天然气领域。同为环绕里海的国家，阿塞拜疆在沿海地区良好的基础设施建设，以及其实施的海上石油勘探工作，使得这方面的合作变得非常具有吸引力。与此同时，哈萨克斯坦为了发展沿海港口而采取的一系列引资措施，也进一步提升了双边合作的潜力。阿塞拜疆分析人士认为，通过建设联通两个国家的管道系统，以及增加通过水路运输产品的运量，将更加有效的提升双边合作的效益。

在前苏联时代，阿塞拜疆被赋予了勘探、研究整个里海盆地的任务。当时积累的经验，在当下对哈萨克斯坦而言，依然重要。正因如此，哈萨克斯坦在开发本国领海内深度达1.5万米的«欧亚»项目时，便积极的将阿塞拜疆国家石油公司(SOCAR)纳为合作方。前苏联时期，哈萨克斯坦石油工人的各种生产技术装备，便主要由阿塞拜疆负责提供。这一历史联系，在独立后依然得到了双方的长久延续，并不断发展至今。

当前苏联解体时，负责哈萨克斯坦石油项目的一系列营运企业，开始着手利用阿塞拜疆的过境运输潜力。尤其是随着2006年«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道的建成，这一方向上获得了巨大的潜力。

据独立石油研究中心负责人伊尔哈姆·沙班称，当下正是深化这一过境运输合作的关键时刻。阿塞拜疆自2008~2016年，一直在负责对哈萨克斯坦田吉兹油田生产出的原油的一部分进行过境运输。这一时期，通过«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道，每年一度曾有200万吨哈萨克斯坦石油被出口至外国。

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不过，从2017年开始，田吉兹油田生产的所有石油，都改为通过里海管道财团的线路输送。这样一来，通过«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道输送的哈萨克斯坦石油，被改为了来自«北博扎什»油田的产品。2017年，这一线路的运输量为18万吨。此后经历了一系列波折，在2020年开始输送量重新达到了10万吨，2022年增加到了20万吨。

一直关注阿塞拜疆燃料-能源综合体的分析人士们指出，如果能够全面有效地利用«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道、«巴库-苏萨»石油管道以及铁路线路的运力，哈萨克斯坦每年将可以通过阿塞拜疆对外输送800~1000万吨的石油。

当下，通过«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道，哈萨克斯坦每年可以输送不超过150万吨的含硫原油。这主要是由于欧洲市场对此类产品的需求量大约就在这一量级。

阿塞拜疆专业人士指出，将BTC Blend油种与Azeri Light油种混合输送具有一定的风险。这是因为不同品级间的细微偏差会对产品质量产生负面影响。阿塞拜疆生产的BTC Blend石油受到欧洲市场的高度欢迎，因此不改变杰伊汉港交付给客户此类油种的特性对阿塞拜疆而言是非常重要的。BTC Blend石油的质量受到客户的高度信赖，由此有关的细节问题，正在同包括哈萨克斯坦在内希望利用阿塞拜疆石油管道输送原油的各方进行讨论。

根据这些专业人士的说法，根据2023年的计划，哈萨克斯坦将能够通过«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道输送不超过150万吨的石油，但到目前为止，还没有关于油轮抵达阿布歇隆半岛阿塞拜疆港口的时间表的官方消息。在2021年，阿塞拜疆这条战略石油管道输送石油20047万桶，2022年输送石油22439万桶。

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新的方向

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫2022年11月指示政府内阁，通过阿克套和库里克港跨里海输送的石油运输量提升至每年2000万吨。之后不久，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，已经同阿塞拜疆方面达成了协议，从2023年1月开始，每年经«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道输送150万吨石油。同时，他还表示，正在研究将通过巴库输送的石油量提升在每年600~650万吨的问题。

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阿里汗·斯马伊洛夫曾表示，已经制定了哈萨克斯坦石油出口多元化方向的特别路线图。

根据他的说法，这条路线设想通过阿克套港到巴库港，然后从那里通过«巴库-第比利斯-杰伊汉»石油管道进行运输。

此外，格鲁吉亚还有一条管道«巴库-苏萨»，此外，«巴库-巴统»港口有一个由哈萨克斯坦石油运输（KazTransOil）股份公司管理码头。还有一条从阿特劳到巴统和乌兹别克斯坦的铁路线，以及一条通往中国的铁路线。

政府总理表示，哈萨克斯坦目前正在通过这些方向扩大和增加石油出口潜力。

按照阿塞拜疆石油分析人士的说法，拥有年输送量500万吨的«巴库-苏萨»线路，自2022年春季开始，由于法律和商业原因处于停止状态。由于俄乌冲突，装载原油并运往黑海的油轮的保险费用大幅上涨。

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谈及通过阿塞拜疆和格鲁吉亚铁路转运哈萨克斯坦石油的前景，这些分析人士认为，每年运往黑海港口的原油量不太可能超过200万吨。

阿塞拜疆国家石油公司(SOCAR)的专家们称，自 2018 年以来，该公司已成功通过位于格鲁吉亚的库列维港口，将对二甲苯和苯从哈萨克斯坦运往世界市场。

此外，2019-2020年，来自«田吉兹»油田的液化石油气通过巴库出口到乌克兰和多个东欧国家。但由于俄乌冲突，这些运输工作目前已经停止。

哈萨克斯坦已开始将石油废料和燃料油转移到巴库的一家炼油厂进行后续处理，但由于炼油厂的升级维修原因，SOCAR暂停了对哈萨克斯坦此类产品的收购。这一领域的合作或许将在2027年以后重新恢复。

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分析师伊尔哈姆·沙班称，哈萨克斯坦和阿塞拜疆的运营公司在共享使用浮式钻井平台船队方面不存在任何障碍，双方在这方面有着许多次的有效合作范例。

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值得一提的是，2022 年 6 月，卢克石油公司与哈萨克石油天然气公司在«Kalamkas-Tengiz/Khazar» 项目的商业条款框架内签署了一项附加协议。

过境运输目前没有受到禁止

哈萨克斯坦和阿塞拜疆能源合作的效率，受到地缘政治形势，以及哈萨克斯坦自身投资计划和投资可行性等因素的综合影响。

阿塞拜疆的石油领域分析人士们认为，哈萨克斯坦应该努力增加通过里海沿岸国家港口的石油装运量，扩充里海油轮船队，并努力扩大阿克套和库里克港口的基础设施。

分析人士称，实现这些目标可能需要数百万美元的投资，但其回报将是及其丰厚的，即——将直接影响哈萨克斯坦能源潜力的不可预测风险降至最低。

在当前的情况下，哈萨克斯坦的石油主要通过俄罗斯进行中转出口。因为，里海管道财团是哈萨克斯坦石油出口的主要输油管道。目前通过这条线路对外出口原油并未收到制裁的影响。哈萨克斯坦的石油通过俄罗斯领土上的波罗的海港口向西运输也是如此。

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根据哈萨克斯坦政府与俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）的新协议，2023年第一季度，哈国将通过德鲁日巴输油管道将30万吨原油输送至德国施韦特炼油厂。到2023年，哈萨克斯坦每年将能够通过德鲁日巴输油管道从俄罗斯境内向德国输送约120-150万吨石油。甚至有可能将这个方向的潜力提高到每年6-7百万吨。

哈萨克斯坦2021年通过里海管道财团输送石油6760万吨，2022年由于财团出现不可抗力情况，这一数字下降到了6430万吨。哈萨克斯坦75%以上的石油通过这条管道出口。

哈萨克斯坦的着眼点

哈萨克斯坦计划从2024年开始，将«田吉兹»油田的石油产量提高到每年1200万吨。借此，哈国计划将石油总产量提高到1亿吨。不过，这项计划的实施将在很大程度上取决于里海管道财团的情况。

考虑到这一问题，托卡耶夫总统在2022年11月指示政府设法增加«阿特劳-肯基亚克»和«肯基亚克-库慕阔勒»（中国方向）石油管道的运输潜力。不过，鉴于中国有很大的机会以巨大而折扣价格购买遭到制裁的俄罗斯石油，这个国家是否会对哈萨克斯坦石油感兴趣，是有疑问的。当然，这种情况并不影响哈萨克斯坦寻找其他石油出口路线的努力。

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哈萨克斯坦能源部正在里海的阿克套和库里克港口积极发展管道运输和港口管理，并愿意将石油转运能力提高一倍，达到每年1000万吨。 该部门还计划在里海增加1.2万吨油轮的数量。不过，这些努力还需要考虑到阿塞拜疆的实际运力。更具体地说，阿塞拜疆目前能够为哈萨克斯坦提供的石油运输过境量每年不超过1000万吨。

对于哈萨克斯坦而言，由于内外因素的影响，里海管道财团很可能在未来的一段时间里，仍然是主要的出口管道。

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未来几年，哈萨克斯坦准备将产量提高到每年 1 亿吨，而里海管道财团每年就可以输送 6000 万吨石油。

尽管如此，世界局势的动荡可能威胁到哈萨克斯坦对欧洲石油出口的稳定。 或许，今年哈萨克斯坦也需要不断地调整石油出口的规模，包括通过巴库的方向。

总的来说，哈萨克斯坦的石油占世界石油出口量的1%以上。这一规模不仅影响哈萨克斯坦的金融稳定，也影响世界石油价格。因此，不仅是哈萨克斯坦自身，那些从哈萨克斯坦采购石油的客户们，都特别关注哈萨克斯坦石油的持续供应。

【编译：木合塔尔·木拉提】