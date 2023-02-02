哈萨克斯坦外长对阿曼苏丹国进行正式访问

哈通社/阿斯塔纳/2月2日--据外交部消息，当地时间2月1日，应阿曼方面邀请，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德开始对阿曼苏丹国进行正式访问。

此访是两国建交30年来哈外长对阿曼进行的首次访问。

访问期间，穆赫塔尔·特列吾别尔德会见了阿曼苏丹国国际关系与合作事务副首相阿德·本·塔里格。

双方就双边合作重点领域和国际议热点问题进行讨论。

-阿曼是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一。我们非常重视与贵国的合作。-穆赫塔尔·特列吾别尔德说。

双方指出发展高层互动的必要性。双方都表达了为双边合作注入新动力的共同愿望。穆赫塔尔·特列吾别尔德转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致阿曼苏丹海赛姆·本·塔里格的信函。

此后，穆赫塔尔·特列吾别尔德与阿曼外交大臣巴德尔·布赛迪举行了会谈。双方讨论了发展政治、经贸、投资和文化人文合作等问题。

会后，两国外长签署了关于成立政府间联合委员会的协定和政治磋商备忘录。双方同意在哈阿联合委员会框架内进一步深化全方位合作，尤其加强经贸和投资领域互动。

穆赫塔尔·特列吾别尔德还与阿曼财政大臣苏尔坦·本·塞勒姆·哈布西举行会谈，讨论了在哈萨克斯坦发展伊斯兰金融相关问题。 哈方建议在阿斯塔纳国际金融中心实施该领域联合项目。

双方强调了发展双边贸易的巨大潜力，并指出有必要就取消双重征税达成政府间协议。

【编译：阿遥】



