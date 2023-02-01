哈萨克斯坦农业补贴在线申请门户网站开通

哈通社/阿斯塔纳/2月1日--据农业部消息，哈萨克斯坦农工综合体补贴全国统一信息系统已全面投入使用，所有技术上的细微差别都已统一，门户网站已准备好接受农业生产者农业补贴申请。

农工综合体补贴全国统一信息系统有望成为农户申请农业补贴替代方案。

申请、处理和领取农业补贴事宜均可在gosagro.kz门户网站轻松办理。

该系统实现完全自动化，并为农户免费提供服务。

在申请农业补贴过程中，农户无需提供额外信息来确认获得补贴的可行性。因为所有所需信息都与国家其他信息系统实现整合，包括土地、农畜、农业机械和农用车两数据，合作社成员信息，以及农田地图等。

在投资补贴单元，该系统已与设计预算文件信息系统实现信息共享，以获取国家建筑专业评估数据。

农工综合体补贴全国统一信息系统工作基于等候名单原则。补贴预算只按等候名单上的申请顺序进行分配，农户无需采取任何额外措施。

这种形式将最大限度确保资金分配的透明度，并消除补贴发放过程中的人为因素。

成功提交至等候名单的申请将被视为已获批准，农户只需等待补贴资金入账。

农业部表示将尽一切努力为农户提供便利服务，并承诺系统出现的任何技术性错误都将会迅速得到处理。

【编译：阿遥】



