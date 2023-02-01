哈萨克斯坦演员获得上合组织电影节最佳男演员奖

哈通社/阿斯塔纳/2月1日--在孟买举行的上海合作组织国家电影节圆满落幕。

电影节上，出演哈萨克斯坦人物传记电影《残奥运动员/Паралипиадашы》的男主角阿斯哈尔•伊利亚索夫获得最佳男主角奖。

该片由阿勒迪亚尔·拜拉科莫夫指导，根据平昌冬残奥会滑雪项目冠军亚历山大•库勒亚丁真实经历改编而成。自幼渴望成为奥运冠军的亚历山大在12岁时就开始了他的滑雪生涯，但在1997年，他因一次车祸而失去了双腿不得不暂时离开体育届。在经过了一段漫长的恢复后，他开始振作心情，备战残奥会。库勒亚丁于 2013年开始了残疾人滑雪训练。

2018年，库勒亚丁在韩国平昌举行的第12届残疾人冬季奥运会男子越野滑雪1.5公里传统式比赛夺得金牌。这也是哈萨克斯坦历史上首枚残奥会金牌。

阿斯哈尔•伊利亚索夫在接受DimashNews网站采访时表示这是他获得的首个个人奖。

-通过这一电影，我从不同的角度展示了自己的演技。拍摄这部电影时，我们的主要任务是向观众展示残奥会运动员。这部电影想要传达人类精神的荣耀，以及它背后的力量。-他说。

-因为该角色非常复杂，很考验演员的演技，以及心理和生理素质，他获得该奖项当之无愧。-他说。

电影导演阿勒迪亚尔·拜拉科莫夫表示，很高兴阿斯哈尔能获得最佳男主角这一奖项。

【编译：阿依波塔】