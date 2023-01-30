因严重违反行为准则 英国内阁大臣扎哈维被解职

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 —— 据中新社消息，由于“严重违反”内阁大臣行为准则，英国首相苏纳克当地时间29日宣布解除纳齐姆·扎哈维的内阁大臣职务。

据英国天空新闻网报道，苏纳克在当天写给扎哈维的信中表示，独立道德顾问马格努斯针对扎哈维个人财务问题的调查结果显示，扎哈维“很明显严重违反了内阁大臣行为准则”，因此决定解除他在内阁中的职务。同时，扎哈维保守党主席的职务也被解除。

美联社报道称，扎哈维是英国民意调查公司YouGov联合创始人，在其出售手中价值约2700万英镑的公司股份后，未向政府缴纳应缴纳的资本利得税。2021年4月起，扎哈维被英国税务海关总署调查，并在去年夏天出任财政大臣期间向该机构缴纳了罚款。

据路透社报道，马格努斯在29日公布的报告中指出，扎哈维去年在被任命为财政大臣时没有申报遭税务调查一事，随后在被特拉斯和苏纳克任命时也没有申报他被税务机构罚款的情况。马格努斯称，扎哈维在公共生活中对“成为言行诚实、开放和榜样作用的领导者”的要求表现出“重视不足”。

据报道，扎哈维承认存在税务问题，但辩称这一错误是“粗心而不是故意的”。

扎哈维去年7月至9月初在约翰逊政府中短暂出任财政大臣，此后在特拉斯政府中继续任职内阁。特拉斯辞去首相职务后，扎哈维又于去年10月被新首相苏纳克任命为内阁不管大臣兼保守党主席。